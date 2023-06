Séverine FONTA (FONTA)

Mes domaines d'expertises : Stratégie de communication, communication 360°, marketing digital, gestion de projets, animation de partenariats, développement commercial, management d'équipe.



Professionnelle expérimentée et diplômée en stratégie de communication, j'ai eu l'occasion de travailler au sein de PME, d'ETI et d'organismes publics, ce qui m'a permis de développer des compétences et connaissances riches et complémentaires.