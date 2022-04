Cloé NOIRÉ

Forte de deux années d'expériences dans le domaine de la communication publique avec une spécialisation environnementale, je suis à l'écoute d'opportunités pour la suite de ma carrière.



Au sein de mes précédentes missions j'ai eu en charge différents projets à vocation graphique et éditoriale ayant pour principaux objectifs la mise en valeur de données scientifiques et environnementales (data visualisation), la vulgarisation et l'incitation à agir des parties prenantes concernées (élus, instances publiques, relais d'opinions, presse).



J'ai ainsi pu acquérir une certaine expérience en gestion de projet éditoriaux et visuels, en rédaction, interviews, design d'information, scénarisation de données, hiérarchisation éditoriale mais également en social média, en relation presse et en événementiel.