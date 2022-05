Zélie AMARD

Sportive depuis très jeune, j'ai toujours aimé donner de mon temps pour le développement du sport. Tout d'abord au niveau local dans un club, puis grâce à une formation en Management du Sport, j'ai su m'impliquer dans les grandes organisations événementielles de volley-ball en Lorraine. Mon savoir-faire et mon envie de toujours faire bouger les choses m'ont valu un emploi à la Ligue Lorraine de Volley-ball. Plusieurs saisons et grandes manifestations internationales plus tard, je suis toujours aussi motivée pour le développement du sport en France.

Je travaille actuellement comme Chargée de projets partenaires à Sports Management School, école de commerce dédiée aux métiers du sport business à Paris.