Aurélie CARMONA

Madame, Monsieur,

Bonjour,



Je vous adresse ci joint ma candidature à un éventuel poste de salarié en contrat de professionnalisation. L'école alternance Rhône Alpes a accepté ma candidature pour me permettre de suivre les enseignements qu'il propose relatif au BTS NDRC.



J'ai cependant fait une autre demande, auprès du GRETA de la métropole de Lyon concernant un BTS Professions immobilières.

Pour pouvoir poursuivre dans ces 2 écoles, dont ma préférence tend vers le BTS PRIM, il me faudrait trouver un employeur. Ce qui validerai mon inscription.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien téléphonique ou physique.



En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ma demande, je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations.



Mes compétences :

