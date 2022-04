Aurélie CARNIEL

Titulaire d’un master en Management du Sport, spécialisé dans le tourisme, les loisirs, le sport et le développement local, je suis à la recherche d'un poste de chargée de projet dans le milieu sportif, événementiel et touristique.

Ma formation supérieure et mes diverses expériences professionnelles et bénévoles m’ont permis d’acquérir une double compétence. La première est tournée vers la gestion de projet et la seconde est axée sur le développement du territoire.



Si j’ai acquis une faculté d’adaptation grâce à mes expériences en tant que professeur d’EPS et éducatrice sportive durant 10 ans, mon aisance relationnelle s’est forgée lorsque j’ai été chargée de relations partenaires d’une grande entreprise d’événements sportifs internationaux et nationaux.





Ayant été chargée de développement et chargée de production touristique, j’ai acquis une rigueur indispensable dans la gestion de projets et d’événements, ainsi que des connaissances dans le milieu sportif, touristique et associatif. J’ai également développé mon sens de l’écoute ainsi que des techniques d’animation de groupe (gestion de conflits, gestion du temps) qui ont perfectionné mon sens des relations humaines.



Je vous propose donc mes services afin de vous apporter mon expérience ainsi que mes qualités en tant qu’agent de développement.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Encadrement d'activités sportives

Gestion de projets événementiels

Gestion de partenariats

Gestion de groupe

Gestion marketing et commerciale

Internet

Adobe Photoshop