Romain CHISIN

En charge du développement des politiques sportives au sein du mouvement associatif et des collectivités territoriales pendant plus de 5 ans, j'ai souhaité mettre mes compétences en management et gestion de projet au service d'un secteur porteur de sens. A l'issue d'un bilan de compétences, j'ai validé les test de sélections d'entrée à la formation CAFDES que je débute en juin 2021 afin de postuler à des postes de cadre de direction dans le secteur social et médico-social.

L'accompagnement des personnes en situation de fragilité est un enjeu sur lequel je souhaite contribuer et apporter toutes mes compétences et connaissances afin d'améliorer leur quotidien.

Je suis à l'écoute de toutes opportunités (stages, immersions professionnelles, temps partiel...) me permettant de mieux appréhender ce secteur en complément de ma formation.

Je vous remercie