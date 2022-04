Aurélie CASSAR

Actuellement en fin de cursus universitaire, titulaire d'un Master 1 en droit social et d'un Master 2 en protection sociale, je suis à la recherche d'un emploi en tant que juriste en droit social ou en protection sociale.



Le Master 2 Ingénierie de la Protection Sociale de l'Université Paris Est Marne-la-Vallée, supervisé par monsieur Pierre RAMON-BALDIE (ancien directeur adjoint de l'EN3S et directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes), m'a permis d'acquérir à la fois une connaissance pratique de la protection sociale ainsi qu'une expérience professionnelle au sein d'un organisme de sécurité sociale puisque j'ai effectué ce Master 2 en contrat de professionnalisation au sein du département des affaires juridiques de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaire (CRPCEN) en tant que gestionnaire / rédacteur juridique.