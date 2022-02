Aurélie CATRY

Bonjour et Bienvenue sur mon profil Viadeo,



Titulaire d’un BAC+5 Commerce International, Spécialisée Achats- Négociation.

J'ai effectué les 5 premières années de mon parcours en Chine dans un contexte dynamique et concurrentiel.



Au sein d’un site de production PLV multi-matériaux, j’ai baigné dans un univers International, attrayant et proactif où la méthode, l’implication et le goût du challenge sont clés de la réussite. Des clients exigeants (industrie du Luxe), des collaborateurs et interlocuteurs multiculturels m’ont fait prendre conscience de l’importance que le travail en équipe, le développement de projet et la négociation des intérêts de la société avaient pour moi.



Aujourd’hui c’est riche de ces expériences Achats- Projets à l'International (Asie/ Maghreb) (Langues:Français/Anglais/Espagnol et Chinois), que je poursuis mon développement professionnel.





