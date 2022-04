Aurelie CAUCHY (GALLOIS)

Je suis docteure en Théâtre et arts de la scène avec une formation orientée art contemporain et nouvelles technologies.



Mon cv est disponible sur : http://www.aureliegallois.org/



Je suis en train de reprendre mon activité artistique et je souhaiterais entrer en contact avec d'autres plasticiens.



Pour me contacter : galloisaurelie@hotmail.fr



Autres informations:

- J'ai, en tant qu'artiste plasticienne, participé à 36 expositions collectives et personnelles.

- En tant que chercheuse, j'ai également pris part à des colloques, séminaires et journées d'études pour présenter mes recherches.

- Enfin, j'ai, en tant que journaliste et chercheuse, publié des articles dans des magazines, revues et autres ouvrages (une vingtaine d'articles / livres publiés en art et en robotique, et plus de 130 articles en ligne pour le magazine Planète Robots).



Mes compétences :

Spectacle

Arts plastiques

Robotique

Nouvelles technologies

Adobe Photoshop

Photographie