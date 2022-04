Aurélie CAVAILLÉ

Page Personnel, filiale du groupe Michael Page : conseil en recrutement permanent et temporaire spécialisé.



Développement de la division santé. J'interviens sur l'ensemble des métiers de l'Industrie Pharmaceutique, Dispositifs Médicaux, Génériques et Biotechnologies et sur les métiers du médical et paramédical.



Profils recherchés

Affaires règlementaires : Pharmacien - Chargé AR, Assistante...

Qualité : Pharmacien - Chargé AQ/CQ...

Pharmacovigilance : Pharmacien - Chargé PV...

R&D : Ingénieur, Technicien de laboratoire...

Recherche clinique: Coordinateur, ARC, chef de projet...

Marketing et commercial : Chef de produit,Responsable/Directeur Régional, visiteur médical, délégué pharmaceutique...



Vous êtes à l'écoute du marché, adressez moi votre candidature : aureliecavaille@pagepersonnel.fr