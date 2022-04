Aurélie CAVAILLÉ

Ayant fait des études supérieures en alternance pour apprendre le métier de technicienne de laboratoire dans le domaine de la biochimie, bactériologie et immunologie, j’ai pu exercer différentes missions dans ce sens (production, contrôle qualité).

J’ai eu l'opportunité au cours de mon alternance de pouvoir découvrir le domaine du commerce et du marketing.

Etant à l’aise et ayant envie de découvrir davantage ces disciplines, je me suis orientée vers une licence "Technico-Commercial en Instrumentation & Réactifs De Laboratoire" à l'ESTBA.

Cette licence m'a permis de combiner mes acquis scientifiques et de nouveaux enseignements (commerce, marketing B-to-B, communication, négociation) afin de pouvoir proposer des solutions technologiques aux professionnels de santé.

C'est donc dans l'univers du commerce que j'évolue aujourdhui.



Mes compétences :

Commercial