Aurélie CAZALIS

Diplômée du Master "Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité" de Montpellier, je recherche actuellement un poste d'Animatrice Environnement dans le département du Var.



Les enseignements suivis au cours de mon master m’ont permis d’acquérir des connaissances pluridisciplinaires notamment en écologie générale, conservation de la biodiversité et outils de protection et d’être sensibilisée au développement durable ainsi qu’à la préservation de notre planète.



Par ailleurs, la réalisation d’un Inventaire de la Biodiversité Communale m’a permis de participer à la mise en place d’une exposition publique au cours de laquelle des activités étaient proposées au grand public pour découvrir la nature. Mes nombreux exposés oraux me permettent également d’avoir une bonne maîtrise des logiciels informatiques souvent utiles lors de l’organisation et l’animation de réunions.



Mon service civique au sein des « Petits Débrouillards », association reconnue pour son éducation aux démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées, m'a permis de participer à de nombreuses animations sur différents thèmes (astronomie, développement durable, recyclage, énergies renouvelables…) en touchant un public très diversifié (écoliers, collégiens, grand public). J'ai également été présente aux tournées du Science Tour, dispositif conçu et développé par l’association (en partenariat notamment avec « C’est pas Sorcier »), qui m'ont permis d’animer, auprès d’un public de tout âge, des expériences et débats sur le développement durable.



Je suis persuadée que ma formation ainsi que mes expériences dans l’environnement et l’animation me permettront de mener à bien les missions qui me seront confiées.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse !



Mes compétences :

Conservation

Ecologie

Biostatistiques

Génétique

Synthèse rédactionnelle

Gestion de projet

Rédaction

Microsoft Word, Excel, PowerPoint

Logiciel R

Analyse de données

Communication

Biodiversité