Aurélie CÉCI

LE CABINET CÉCI & TOBIANA est situé à Paris (26 avenue George V dans le 8ème) et à Cannes (97, rue d'Antibes).



DOMAINES DE COMPÉTENCE DU CABINET :



- Droit de la Propriété Intellectuelle

- Droit des affaires

- Droit commercial

- Transactions immobilières





Le cabinet exerce une activité de contentieux tant en France qu'à l'international :



- Conseil et assistance dans la gestion des litiges

- Actions en contrefaçons phonographiques, de marques, de dessins et modèles et actions fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme économique

- Actions en justice : procédures au fond, procédures d'urgence, mesures conservatoires, saisies





Le cabinet intervient également en matière de conseil auprès des entreprises et des particuliers :



- Consultations juridiques

- Audit de contrats musicaux (contrat de licence, d'édition, de distribution numérique, d'artiste, de production, de management ) etc.

- Négociation et rédaction de contrats

- Protection de vos créations artistiques et industrielles

- Dépôt de vos marques et dessins et modèles.



Mes compétences :

Contrefaçon

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des marques

Internet

Multimedia

Musique

Noms de domaine

Immobilier

Droit commercial

Droit des sociétés

Droit des affaires