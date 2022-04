Aurelie CERDAN

..."Il faut être Enthousiaste de son métier pour y exceller".



Après plusieurs années dans le Tourisme et la Vente... Je me lance vers le milieu de l'évènementiel privé...

Passionné de décoration et de mise en scène mon choix s'est dirigé vers le métier de Wedding designer....

Ainsi, n'hésitez pas à me confier la décoration de vos évènements privés: mariage, baptême, anniversaire....



La nouveauté ne me fait pas peur...Je suis déterminée, volontaire et rigoureuse.



Mes compétences :

Connaissance logiciel de réservations touristiques

Développement commercial

Vente

Merchandising

Suivi clients

Travail en équipe

Suivi budgétaire

Relations clients