Aurélie CERISOT

Engagée depuis plus de 6 ans dans la solidarité internationale, je m’efforce de contribuer à la construction d’un monde plus solidaire, plus équitable et plus durable. Je souhaite poursuivre cet engagement sur des missions à travers lesquelles je pourrais exprimer mes convictions et au sein d’une ONG engagée auprès des populations les plus vulnérables.



Je m'intéresse particulièrement aux problématiques liées au genre dans le développement, à l'Afrique, en particulier à Madagascar et en l'Afrique de l'Ouest, et au développement rural.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Gestion de partenariat