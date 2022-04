Aurélie CHACHOUA

Secrétariat :

- Transmission et filtrage de communications téléphoniques

- Tri, dépouillement, classement de documents, transmission de courrier dans différents services

- Gestion de déplacements, de rendez-vous, de réunion,...

- Saisie et présentation de documents et d'informations

- Utilisation de logiciels informatiques

- Vérification de règlements et transmission au service comptabilité



Commercial:

- Réalisation et suivi de dossiers clients

- Montage de dossiers financiers (vérification et organisation de documents pour présentation dans des établissements bancaires)

- Saisie informatique de données, frappe et présentation de documents (élaboration de devis,...)

- Création d'affiches d'offres tarifaires

- Mailing et phoning

- Réception, informations et renseignements auprès de clients variés