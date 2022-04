Aurélie CHALLAMEL

Dynamique, organisée et réactive, je sais faire preuve de rigueur et d'adaptabilité dans les tâches qui me sont confiées. Appréciant les postes à responsabilités, je possède une solide expérience dans le management d'équipe. Dotée d'une très bonne présentation ainsi que de facilités relationnelles, mon intérêt se manifeste particulièrement sur des fonctions liées au conseil, recrutement, à la négociation/commerce ou encore à la gestion.



Mes compétences :

Conseil

Management d'équipe

Organisation d'évènements

Négociation

Développement portefeuille

Communication réseaux sociaux

Rédaction