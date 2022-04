Aurélie CHAMBARD

Directrice régionale expérimentée, plus de 10 ans d’expérience dans la formation , la négociation, la vente conseil et le management en pharmacie/parapharmacie, parfumerie, institut et SPA.

Approche globale du métier :

déploiement de stratégie et adaptation aux marchés locaux,

animation et formation des équipes de vente,

élaboration de méthodologies de ventes spécifiques et de soins.

J'ai le goût du challenge et de la performance ainsi qu'un esprit d’analyse et une force de conviction.

Positive, pédagogue et dynamique, dotée d’un excellent relationnel et du sens de l’écoute.

Je souhaite exploiter ma capacité d’initiative pour prendre en charge une équipe, afin de participer au développement commercial d'une entreprise dynamique dans le monde de la beauté ou de la mode.



Mes compétences :

Management

Cosmétiques

Négociation

Sell in

Sell out

Formation