Ilhame SADOUK

-Formation des formatrices internationales, agents,thérapeutes en spa, spa manager et commerciaux



-Organisation et mise en place de formations sur site et à l’étranger, suivi, incentives, présentations commerciales, conférences.5 continents



-Gestion de groupes (de 2 à 150 personnes)Séminaires clients et Salons professionnels (mise en place du stand, accueil clients et informations)



-Formation clients sur les « notions de diététique »

Elaboration de programmes complets et personnalisés



EQUIPEMENT

Minceur:Vibrothérapie, Ultra-sons, Courants Draineurs, Electrostimulation

Spa: Hot cabby, Couvertures et matelas chauffants, Pierres Chaudes, Microdermabrasion et Photo Energie



Mes compétences :

Encadrement

Esthetique

Formation

Management

Organisation

Technico-commerciale