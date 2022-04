Actuellement en CDI comme Assistante de projet pour LTI chez Véolia.

J'accepte d'étudier avec soin toutes propositions.



Dotée de 18 années d'expérience suite à une formation supérieure en Gestion et en Management Hôtelier et restauration - Institut Vatel, complétée par une spécialisation en création et en communication événementielle, j’ai acquis un réel savoir-faire et des solides expériences liées au secteur de l’hôtellerie, la restauration et du service.



Spécialiste du secteur de l’hôtellerie et de la restauration depuis mon enfance, j’ai une très bonne connaissance des acteurs et du marché de ce dernier dans sa globalité.



Mon parcours est atypique car j'ai voulu apprendre le plus possible et découvrir différents métiers qui m'ont apporté un savoir-faire et un savoir-être au sein de diverses structures.



Durant tout mon parcours professionnel, j’ai pu démontrer ma rigueur, ma fiabilité, mon sens de responsabilités, mon esprit d’initiative, mes capacités d’organisation et d’adaptation, et surtout mes qualités relationnelles ainsi que l’esprit d’équipe.



Aurélie Chambon

aurelie-chambon@hotmail.fr



Mes compétences :

Management

Communication

Marketing

Gestion de projet

Vente

Conseil

Développement commercial

Gestion financière et comptable

Microsoft Office

Ressources humaines

Gestion hôtelière

Leadership

Team building