Aurélie CHAMPIGNY

Europrocess est une société spécialisée dans l'étiquetage industriel.

Imprimeur et fabricant d'étiquettes, nous répondons à la totalité des besoins clients.



Notre objectif est de fournir à nos clients un service de qualité basé sur le suivi commercial, la compréhension des impératifs et besoins clients, la réactivité et une offre globale.



L'éventail de produits et services proposés par Europrocess aujourd'hui nous permet d'être fournisseur unique chez un grand nombre de comptes.

En effet, nous sommes également distributeurs de rubans transferts thermiques et de matériel code barre. Activité que je dirige actuellement.



- Imprimantes transfert thermiques, lignes d'étiquetage, logiciel d'impression, terminaux et lecteurs code barres font partie intégrante de mon activité. Huit commerciaux vendent à ce jour la totalité des produits distribués par Europrocess.



Mon job :

Partie Achat :

- Sélection des fournisseurs de produits code barre selon des critères précis

- Négociation des remises et conditions commerciales

- RDV fournisseur



Partie Vente :

- Accompagnement des commerciaux sur l'activité code à barre (formation, information sur nouveaux produits, détermination des prix à appliquer pour des projets spécifiques etc...)

- Rencontre des clients lors de détection de nouveaux projets : analyse des besoins clients, détermination des solutions et choix des produits adaptés

- Prospection téléphonique et sur le terrain (depuis début 2014, principalement en Région Sud-Est avec pour objectif d'être plus présents sur cette partie de la France - Europrocess une société familiale présente sur tout le territoire National !)



Partie SAV :

- Direction du Support Technique

- Recrutement des nouveaux techniciens

- Encadrement

- Gestion des contrats de maintenance clients

- Organisation du planning des techniciens

- Suivi des interventions

















Mes compétences :

Réactivité

Analyser écouter réfléchir agir

Esprit d'équipe

Communication

Organisation du travail