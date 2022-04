Aurélie CHANAL

Passionnée par les métiers du Commerce et du Marketing, à l’issue de plusieurs années d’expérience dans l'univers de l'Enfant (puériculture et jouet), je souhaite aujourd'hui relever de nouveaux challenges et m'épanouir davantage sur le plan professionnel.

Reconnue par mes qualités relationnelles, mes précédentes expériences m'ont permis d'apprendre à travailler en parfaite autonomie grâce à ma rigueur et mon sens de l'organisation.

Vous recherchez un responsable Webmarketing, je serai ravie de vous rencontrer et de vous démontrer toute mon ambition et mes capacités.





Mes compétences :

webmarketing

distribution

commerce

puériculture

vente

chef de secteur

site internet

négoce