Aurélie CHARPENTIER-TITY

Diplômée d'un Mastère Spécialisé Audit Interne et Contrôle de Gestion à l'ESC Toulouse.

Je suis actuellement contrôleur interne dans une mutuelle sur Toulouse.

Je suis chargée de l'actualisation et de la mise en place des procédures, des contrôles qui permettent de vérifier la bonne application de ces procédures et la mise en place de plan d'action. Je participe également à la création et à l'actualisation de tableau de bord et de suivi d'activité.

Avant cela j'ai travaillé dans une société immobilière pendant 2 ans sur des missions d'élaboration et de suivi budgétaire, de reporting et de refacturation interne. Puis j'ai effectué un remplacement de 7 mois dans une société d'Ingénierie où j'ai pu réaliser du suivi de projet en lien directe avec les différents chefs de projet, de la gestion des facturations et des encaissements ainsi que divers reporting.

J'ai ainsi pu travailler en équipe avec d'autres contrôleurs de gestion, mais également être responsable fonctionnel de deux autres personnes.

J'ai travaillé principalement sur Excel, SAGE et People Soft mais j'ai aussi une bonne maitrise du reste du Pack Office, de Visual Basic et des notions sur SAP.



Mes différentes expériences professionnelles m'ont donné la possibilité de développer une forte capacité d'adaptation, la tenue des délais et de la rigueur.



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion budgétaire

Contrôle de gestion

Reporting

Gestion de projet

Microsoft Excel

Budgétisation

Analyse

Visual Basic

Sage Accounting Software

Microsoft PowerPoint