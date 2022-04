Aurélie CHARRIER

Bon relationnel, qualités rédactionnelles et autonomie développés lors de 6 années d'expérience au sein de la même entreprise - Ecole Intuit Lab, école supérieure de communication visuelle - dans un poste épanouissant aux missions variées et regroupant plusieurs fonctions: assistante de communication/de direction/pédagogique, j'ai l'envie aujourd'hui de me tourner vers de nouveaux défis et projets et recherche un poste de chargée de communication dans les Bouches Du Rhône.



Mes compétences :

PC Hardware

Microsoft Outlook

FileMaker Pro for Windows

Apple Mac

Adobe Photoshop

WordPress

Accrobat Pro

Adobe Indesign