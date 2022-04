Aurélie CHARRIER

Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'Administration et du secrétariat.

Je suis polyvalente, autonome, organisée, rigoureuse et motivée de part mes expériences professionnelles précédentes.



Mes compétences :

Dossiers d'urbanisme

Dossiers d'Etat-Civil, Cimetière et Elections

Utilisation de Pack Office

Rédiger des courriers et autres documents

Accueillir, informer et orienter

Gérer les agendas et déplacements