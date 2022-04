Aurélie CHARRIER

Mon expérience actuelle au QC Chimie à confirmée mon choix de vouloir travailler en qualité et non en contrôle qualité. En effet je trouve les postes qui en découle plus intéressant et surtout enrichissant. Ceci viens du fait de la transversalité de cette activité et des contacts avec les différents corps de métier d'une entreprise qui en découle et de la diversité d'activité qui offre. chaque secteur d'activité a ces spécificités et exigences qui lui sont propre.



Je suis également passionnée par les sports mécanique et plus particulièrement la moto.

Une équipe ce bat pour la victoire d'un ou plusieurs pilotes avec une organisation au millimètre.

C’est pour cette raison et pour améliorer mon anglais que je travaille sur le circuit du Mans pour les manifestations sportive (grand prix de France moto, 24h du Mans auto, moto et camion,…).





Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

Iso 14001

AMDEC

Plan d'expérience

Gestion de projet

Gestion actions corrective /preventives

SPC 5S 5M PDCA

Technique d'analyse

Sécurité

Methode de résolution de probleme

Technique d'audit

Gestion documentation Qualité

Arbre des causes

Environnement

Normes ISO 9001

IR

ISO 15378

RMN

Visio

Chimie analytique

Élaboration d'un document Qualité

Analyse physico chimique

Phamaceutique

Ohsas 18001

BPF

SMQ

Qualité

Assurance Qualité

Gestion documentaire

CAPA

Audit

FDA

QSE

Chimie