Khalid ARBIB

Suite a ma formation en alternante en mastère Spécialisé responsable amélioration continue et performance Industrielle, ou j'ai essayé de répondre au sein de mon entreprise à la question :

-la problématique Lean est-elle compatible avec l’application des BPF et de la réglementation en industrie de santé ?



Chef de projet dynamique, motivé et passionné par mon métier, je désire continuer dans le Lean Manufacturing au sein d'une entreprise qui souhaite développer ses performances industrielles de façon efficace et durable.



Mes compétences :

Santé

Conditionnement

Cosmétique

Formulation

Production

Management

Industrie pharmaceutique

Six Sigma

SAP

Microsoft Office

Lean Manufacturing

ISO 900X Standard

Audit