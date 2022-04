Sylvain TIGÉ

Depuis 1992 au sein la société opcg, j'accompagne les salariés dans :

- Le transfert de savoirs et savoir-faire et l'intergénérationnel

- Le changement

- L'autonomie dans le cadre des Équipes Autonomes de Production

- Le management de projet

- Le management systémique (régulation sociale G. Donnadieu)

- Le management de la confiance





Nous nous efforçons de montrer la relation de cause à effet entre le développement de compétences et l'augmentation mécanique de la Valeur Ajoutée dans l'entreprise.





Notre expertise actuelle est le transfert de métier, nous avons mis au point une expertise nommée Virtuose qui permet de capitaliser au niveau de l'entreprise les savoirs et savoir-faire des personnes clefs.



Mes compétences :

Coaching professionnel

Management de projet

Management de la confiance

Capitalisation des savoir-faire

Identication des compétences critiques

GPEC

Coaching

Accompagnement