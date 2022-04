Aurelie CHARRIERE

Je souhaite intégrer une entreprise au sein de laquelle je pourrais apporter des compétences, en acquérir de nouvelles et éventuellement avoir des responsablilités.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique

Archivage électronique

Archivage

Compte-rendu

Bilan pédagogique et financier

Gestion de la relation client

Facturation

Réalisation de devis

Comptabilité générale

Conduite de réunion