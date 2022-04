Aurélie CHARRIERE

Bonjour a tous,



Acheteuse Pack et Matières premières au sein de la société MAGDA france, je suis aujourd'hui à la recherche de nouveaux challenges a relever!



Mon expérience actuelle m’a donné l’opportunité de mener plusieurs projets très divers me permettant de développer mon expertise des achats dans plusieurs domaines tels que l'optimisation de packagings, la négociation des matières premières,...



J’ai ainsi pu travailler en collaboration avec tous types de services internes a une entreprise et affirmer mon relationnel, mes capacités d’adaptabilité et renforcer mon sens du business et mon organisation.



Enfin, je parle Anglais et Allemand couramment, et mes différents séjours à l'étranger tant dans mon parcours personnel que professionnel mettent en avant ma faculté à m'adapter facilement à de nouvelles situations.



J’espère pouvoir vous rencontrer afin de vous exposer les raisons de ma motivation,

N'hésitez pas à me contacter, je me ferais un plaisir de vous donner toute autre information complémentaire.



Mes compétences :

Gestion de projet