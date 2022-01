Caroline-Hélène TAILHADES

Le marketing digital & la communication sont de nos jours incontournables pour attirer de nouveaux clients, les convertir et les fidéliser.

Vous devez valoriser votre société, lui faire gagner de la notoriété et la faire exister sur les réseaux appropriés.



Pour vous aider à vous différencier de la concurrence, je vous propose une solution sur-mesure à partir d'une gamme complète de prestations :



Audit : analyse de votre présence digitale, de votre communication, plan d'action et suivis avec tableau de bord de vos indicateurs clé

Conseil : en fonction de vos objectifs, de votre marché et de vos concurrents

Élaboration et mise en place de votre Stratégie Marketing & Communication

Création de site web : via le CMS Wordpress création ou refonte de site internet à votre image

Communication Digitale (site, blog, Réseaux Sociaux...) : adaptez votre discours à votre audience. Je vous aide aussi à élaborer votre stratégie en communication

Communication interne : mise en place de stratégie adaptée, de plan de communication, plate-forme de marque

Web Marketing : augmentez votre visibilité en fonction d'objectifs de notoriété, d'acquisition et de fidélisation en faisant de la publicité (campagnes Facebook Ads, Google Ads...)



Ensemble, BOOSTONS votre présence digitale !



Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous ici



Je suis également référencée, en tant que prestataire web, sur le site CCI Hérault et France Numérique



Jai hâte den savoir plus sur votre projet !

Caroline Hélène





Acheteuse Internationale = > décembre 2016



Métier passionnant par son rôle clé au sein de l'entreprise, j'adore être en contact direct aussi bien avec les services de production de l'usine, le bureau d'étude, le service qualité et les sous-traitants.



C'est vraiment un challenge de trouver le tiercé gagnant : qualité, Délai, Prix pour satisfaire au mieux nos clients dans le respect de nos partenaires.



Un Master en Management des Achats complété par de nombreuses autres formations (Apics, Green Belt, Auditeur...) me permet de rester dans une dynamique perpétuelle d'amélioration et d'efficacité.



Mes compétences :



Audit

Stratégie de communication

SEO (référencement naturel)

Gestion de projet web

Marketing stratégique

Reporting

Communication online

Webmarketing

Création de site web

Conseil et accompagnement



Rigueur

Organisation du travail

Flexibilité

Adaptabilité

Travail en équipe



Achats

Audit qualité

Audit Supply chain

Six Sigma Green Belt

SAP R/3

Vendor scheduling