Laetitia REBATTET

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES



Gestion de projet et aptitudes commerciales:



 Ecoute et détermination d’un besoin



 Capacité à cadrer un projet, à le transformer en actions concrètes et à obtenir l’adhésion des acteurs



Relations humaines :



 Capacité de management d’équipe et aptitude à faire partager une vision et des buts communs



 Qualités de communication et de négociation dans le respect des différents acteurs et de leurs rôles



APTITUDES PERSONNELLES



 Facilité d’adaptation dans différents milieux et cultures professionnels



 Sens des responsabilités et respect des valeurs de l’entreprise



 Motivé par de nouveau challenge et leur mise en place





Mes compétences :

luxe

international

marketing

management

organisée

customer service

communication

BtoB

mode