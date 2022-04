Aurélie CHAUDAT

Apres un profil scolaire équilibré et pluridisciplinaire dans le domaine de l'Economie Gestion et un travail de recherche sur la réglementation bancaire et le credit que j'ai trouvés très intéressants ; j'ai souhaité m'orienter vers le milieu de la Banque Assurance. Ses parcours de formations internes m'ont permis de me préparer au métier de Conseiller Commercial et m'offrent des débouchés pour évoluer vers des fonctions d'encadrement.



Mes compétences :

Techniques de vente

Relationnel

Analyse technique

Vente

Suivi clientèle