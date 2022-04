► Actuellement basée à Calgary, AB, Canada.

► En poste dans la gestion de Projet print & web.



Mes aptitudes:

- Environnement de travail bilingue, Français & Anglais.

- 5 ans et demi d'expérience en tant qu'auto-entrepreneur dans la Gestion de Projet / Conception Web & Graphique / Stratégie Digitale.

- 2 ans d'expérience en Webmarketing.

- De formation Commerce et Marketing (2002) et Gestion de Projet Multimédia (2011, mention Bien).

- Gestion de multiples projets sur du digital ou du print, ainsi que sur des partenariats événementiels.

- Bonne connaissance des projets de communication usuels BtoC (print, web), des supports web (blog, sites institutionnels, e-commerce, réseaux sociaux, e-mailing, appli mobile etc.) et vidéo (tournage, montage, motion design) et de leurs contraintes.

- Au fait des implications des différents langages de développement web (Javascript, PHP, SQL)

- Habituée à travailler dans différents environnements (travail seule ou en équipe) et en transverse, en traitant avec de multiples interlocuteurs extérieurs (partenaires, clients, prestataires de service) et internes (graphiste, développeur, service pub, community manager, service client, service logistique...).

- Connaissance de l'actualité et des bonnes pratiques dans le domaine du digital.

- Polyvalente, rigoureuse, autonome avec un bon sens de l'organisation.

- Curieuse et réactive.



Mon profil vous intéresse? N'hésitez pas à prendre contact!

A très bientôt.

Aurélie Chaumeret



Mes compétences :

Référencement

Montage vidéo

PAO

Wordpress

Web

Adobe After Effects

Webmarketing

HTML

SMO

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Prestashop

Adobe Illustrator

Motion design

e-marketing

SQL

Adobe Soundbooth

JavaScript

Réseaux sociaux

Conception graphique

PHP

Marketing direct

Gestion de projet

Acquisition de trafic

Référencement naturel

Photographie

Adobe Premiere

SEO

Emailing

CSS