Aurélie CHAUSSEPIED

Mes compétences et mon expérience m'orientent plus naturellement dans ma pratique de coaching pour vous accompagner vers des thématiques de :



ENTREPRISES

Team bulding : Cohésion, esprit d’équipe – Coaching d’équipe

Equicoaching “ coaching assisté par le cheval “

Atelier de gestion du stress

Audit – prevention RPS

INDIVIDUELS

Accompagnement aux changements professionnels (transition / reconversion)

Coaching de vie

Atelier développement personnel (confiance en soi – estime et affirmation de soi