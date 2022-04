Aurélie CHAUVIERE (NÉE GUITTENY)

A l'obtention de mon BAC STT Action et communication commerciales en 2003, je me suis orientée vers un BTS Action Commerciale en alternance. J'ai intégré un poste d'assistante commerciale en contrat de qualification au sein d'un domaine viticole de 23 ha. J'accueillais, conseillais et vendais à une clientèle de particuliers principalement (80 % de réguliers). J'assurais la mise en rayon, l'animation de la salle des ventes, la facturation et la comptabilité. J'ai également participé à des événementiels locaux pour la promotion des vins.



Mutée en Essonne par le travail de mon conjoint en février 2006, j'ai obtenu un poste d'assistante administratif-commercial-accueil au sein d'un Centre de tri, pré-traitement et regroupement de déchets (Groupe Séché Environnement) à Etampes (91). J'assurais les tâches suivantes :



- gestion du standard des sites d’Etampes (91) et Rouen (76) (85pers.)

} émission, réception, distribution et filtrage des appels

- gestion du courrier entrant et sortant

- traçabilité des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) du producteur du déchet à l’éliminateur final

- gestion des demandes de traçabilité des BSD des clients

- saisie et suivi des commandes fournisseurs du Responsable plateforme (réservation de matériels ou véhicules en location, hôtels…)

- gestion des fournitures

- élaboration de courriers administratifs

- réponses (candidatures) aux appels d’offres et suivi





Suite à la mutation de mon conjoint en région choletaise, aujourd'hui je souhaite élargir mes compétences vers un métier commercial.



Je recherche un emploi où je peux conseiller et suivre une clientèle.



J'aime l'esprit commercial et j'observe les techniques de vente à chaque occasion qui se présente à moi.



Le sens de l'accueil, du contact et de la diplomatie me permettent d'obtenir des relations de confiance avec les personnes environnantes à mon poste (fournisseurs, clients, collègues ...).



Ma volonté de réussir me permet d’être opérationnelle rapidement. Le dynamisme et la persévérance sont des atouts que je désire mettre à profit pour un poste futur.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Optimisme

Relationnel

Sociable