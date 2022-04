Aurelie CHAVANNE

Je suis diplômé d’un Bac +5 en Création Multimédia et je suis UI/UX designer depuis plus de 10 ans.

Spécialisée dans les applications tactiles, j’ai travaillé sur différents dispositifs : mobile, tablette, table, mur. Ces interfaces avaient pour vocation de présenter des services totalement nouveaux ou des produits, que ce soit dans le monde du luxe (lingerie Empreinte, l’Eclaireur à Paris), de la téléphonie (SFR, Orange), des banques (concept store BNP Champs Elysées, Crédit mutuel), de la grande distribution (Monoprix) ou encore de la défense du territoire (EADS). J’ai été responsable de l’élaboration UX et UI de 5 produits : interface ordinateur, applications iPad et mobile pour les sociétés Intuilab et Via Fabula.



Un bon projet ne s’élabore pas seul, savoir travailler en équipe, partager, faire participer, réfléchir ensemble sont les clefs pour converger vers le meilleur résultat. Je sais m’adapter à tous les corps de métiers et comprendre les problématiques de chacun. Dans les anciennes structures où j’ai évolué, j’étais apprécié des équipes et identifiée comme une créative enthousiaste qui motivait les différents corps de métiers toujours dans la bonne humeur. Dans le métier d’UX, le challenge qui me motive le plus : prendre toutes les contraintes utilisateurs, développement, ergonomique, stylistique et faire converger tout ceci vers la meilleure solution en méthode agile.

En tant qu’UI designer, j’ai un sens aigüe du détail et je suis curieuse des dernières tendances quelles soient logicielles, mobiles ou dans l’univers de l’art et de la création en général. Mes inspirations sont larges et diversifiées mais toujours tournées vers la satisfaction de l’utilisateur, pour qu’il s’y reconnaisse, pour que son expérience soit la plus agréable possible, aussi bien visuellement que dans les interactions.



Mes compétences :

UI Design

UX Design

IHM

Illustrator

Photoshop