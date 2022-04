Aurelie CHAVEROUX

Je suis une personne volontaire, méthodique et ayant un bon relationnel que ce soit avec les clients ou avec mes collègues de travail.

Suite à mes différentes expériences professionnelles j'ai pu développer ma polyvalence et de ce fait élargir mes compétences.

J'aime les challenges, les relations humaines et que les choses ne soient pas trop statiques, j'aime m'enrichir dans mon environnement de travail.

ça tombe bien je suis disponible !



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion de projet

Secrétariat

Prospection commerciale

Relations commerciales

Livraisons

Gestion de la relation client

Sage Accounting Software

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

Ciel

Budgets

TPU

PVO

Cegid