Aurélie CHAZERAIN

Ingénieur de l'Ecole Polytechnique et titulaire d'un master de l'université McGill au Canada, j'ai intégré SAFEGE (bureau d'études d'ingénieurs conseil en environnement) en tant qu'ingénieur de projets en 2010, et y suis actuellement chef de projets depuis 2012 et responsable du pôle eau potable de l'agence paris & petite couronne depuis 2013.

La diversité des missions menées m'a permis de développer une bonne expérience des études de réseaux d’eau potable et d’assainissement et du diagnostic patrimonial réseaux, et d’acquérir une excellente maîtrise des outils fondamentaux de modélisation hydraulique. D’une grande polyvalence, j'ai également travaillé sur la mise en place d’un plan de gestion de crise et sur des problématiques impliquant des réseaux secs (énergie, télécommunications).

En tant que chef de projets, je suis amenée à gérer des projets tant sur le plan technique, que dans la gestion du budget, des délais, et des relations avec les clients. En tant que responsable du pôle eau potable, j'ai également la charge d'une équipe de chefs de projets, ingénieurs et techniciens, ainsi que d'un portefeuille clients.