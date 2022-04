Aurélie CHERY

Actuellement assistante Administration des ventes j inspire à de plus grandes missions et responsabilités.



Mes diverses expériences m'ont permises d acquérir plusieurs compétences notamment dans la gestion administrative d entreprise et plus particulièrement dans les domaines des déclarations sociales, logistique et transport.



Je souhaite aujourd'hui integrer une société qui me permettrait de mettre à disposition mon savoir faire ainsi que dynamisme et ma bonne humeur.



C'est pourquoi j utilise Viadeo qui me semble être un bon support pour échanger avec des personnes à qui je pourrais éventuellement convenir et plaire.



A bon entendeur....



Mes compétences :

Développement durable

espaces naturels

Gestion des espaces naturels

Gestion forestière

Secretariat

Logistique

Administration des ventes

Bulletins