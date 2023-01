Sophie JACQUEMET

Terre d'or :

- des produits paysans (paniers de légumes, plantes aromatiques, fruits, épicerie à venir)

- des jardins comestibles (création de jardins, entretien, évolution écologique des jardins)

- une cuisine créative (transformation des produits, traiteur, repas au jardin à venir, cours de cuisine)

- des animations et formations (ateliers pédagogiques, ateliers et stages pour les enfants, formations pour les adultes en permaculture)

- un compost collectif et un jardin partagé (ouverture d'une partie du jardin pour le partage du jardinage et du compost)



http://terredor.fr/



Mes compétences :

Audit

Environnement

ICPE

Qualité

Sécurité

Sites et sols pollués