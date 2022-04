Aurélie CHEVALLEREAU

Une expérience professionnelle variée prouve ma capacité d’adaptation à divers secteurs d’activités.

Elle m’a permis de développer de nombreuses compétences administratives, commerciales, téléphoniques, un sens prononcé de l’écoute et une rapidité d’action.



Autonome et dotée d'un bon sens du relationnel, j’apprécie tout particulièrement le contact et le travail en équipe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Adobe Photoshop