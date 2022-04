Aurélie CHIEGAING

Bonjour,



Je m'adresse principalement aux:

- Professionnels et maisons d'édition et de Presse : bon à tirer (BAT) - revue, magazine, journal, Pub, e-mailing, ...

- Particuliers : mémoire, roman, biographie, manuscrits, essai, témoignage...

- Etudiants : thèse, mémoire, rapport de stage, présentation, synthèse...



Les tarifs de relecture-correction dépendent de nombreux facteurs : Nombre de mots, taille de la police utilisée dans le document, domaine et logiciel utilisé (word, pdf, ppt ou autres).

En moyenne (document officiel): 0,005€/ mot pour la police Times New Roman en taille 12.



Un devis gratuit et sans engagement peut être effectué. Le devis est valider définitivement après réception du document complet. Par ailleurs, vous pouvez accéder aux nombre de mots d'un document via le menu "statistique" (sous Word).



Vous pouvez me remettre votre document en mains propres ou me l 'envoyer par courrier si vous préférez la version papier.



Je m'engage sur la parfaite confidentialité concernant tous les documents qui me sont confiés; si besoin par la signature d'un accord de confidentialité.





Mes compétences :

Conseil en management

Informatique de gestion

Économiste