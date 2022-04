Aurélie CHIRON PELINI

Après 7 ans d'exercice infirmier dans le domaine hospitalier, je souhaite réinvestir mes compétences dans le domaine de la prévention et du conseil en santé ( en région Nord Pas De Calais).



Mes compétences :

Hygiène

Gypsothérapie

Elaboration et application des protocoles

Soins infirmiers et gestes d'urgences

Choix et utilisation des outils de mesure (NIHSS.

Education du patient à la santé

Pack office