Aurélie CLÉMENT

Défense Mobilité, une nouvelle voie de sourcing pour les employeurs...



Chaque année, des milliers de militaires quittent la Défense en ayant acquis des compétences techniques et des qualités comportementales reconnues.



Ils peuvent constituer pour les employeurs (publics et privés) un vivier de candidats formés, motivés et prêts à s'investir.



L'Antenne Défense Mobilité de Versailles accompagne ainsi dans leur transition professionnelle des centaines de personnes (militaires et civils ainsi que leurs conjoints) aux profils diversifiés. Sa zone de compétences s'étend sur les deux départements des Yvelines (78) et du Val d'Oise (95).



Ce sont autant de compétences susceeptibles de répondre aux besoins en recrutement des entreprises / administrations qui sont invitées à me contacter ou à consulter notre site internet pour plus d'informations :Array