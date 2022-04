Aurelie CLEMENT

Responsable du pôle comptabilité fournisseurs, à ce titre j’ en assure son pilotage, son organisation et sa performance.

Les missions principales qui me sont confiées sont le management d’une équipe de gestionnaires comptables (5 personnes). Garantir le respect des procédures et être force de proposition sur la mise en œuvre d’optimisations et de simplifications.

Gérer l’ensemble de la comptabilité fournisseurs en respectant les flux d’achats selon les procédures définies, en justifiant et en fiabilisant les comptes tiers fournisseurs.

Assurer l’évolution et l’adaptation du système informatique aux besoins. Par exemple : la mise en place des normes SEPA pour nos virements bancaires.

Participe activement à l’élaboration du bilan, aux clôtures mensuelles/annuelles, aux budgets et forecast, aux liasses fiscales, annexes et rapport de gestion.





Mes compétences :

Fiscalité

Management

Comptabilité

Finance

Gestion de projet

Autonomie

Dynamique

Rigueur

Organisation du travail