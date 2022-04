Aurelie CLEMENT

Fort d'un réseau professionnel acquis durant ces 6 dernières années que ce soit en agence ou chez l'annonceur, je propose désormais mes services en tant que gestionnaire de projets / consultante webmarketing en indépendante.



Passionnée par la communication avant tout et plus particulièrement par le web, je mets à disposition mon dynamisme et mes talents de gestionnaire de projets pour vous accompagner dans l'univers du WEB.



Rigoureuse, investie et dotée d'un sens inné pour le relationnel, j'ai acquis ces dernières années des compétences en pilotage de projet, acquisition de trafic et monétisation de sites web.



Domaines d'expertises :



- Pilotage de la conception à la monétisation de sites web

- Affiliation

- Audiotel - micropaiement

- Anglais : 7 mois en Angleterre

- HTML /CSS, Filezilla, PHP MyAdmin, Javascript

- Messages Business, MailJet

- Joomla, WordPress, Expression engine

- Photoshop, InDesign, Dreamweaver, Flash, illustrator

- Adwords, Adsens, Bing Ads, Facebook , Adsens

- Rédaction éditoriale SEO (Balises méta - choix des mots clés)

- Conception de blog et suivi

- Community Management

- Partenariat, échange de liens

- Offline : Plaquettes, Post-prod TV, Annonces presse



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Communication

Marketing

Web marketing

Web 2.0

Informatique

Graphisme

Relations presse

Promotion