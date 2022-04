Aurélie CLOCHEPIN

De formation initiale Bac + 2 en Design de Produit à l'E.S.A.A.T de ROUBAIX, je me suis ensuite orientée vers le commerce de PAP masculin ou j'ai évolué au poste de Manager Magasin.

Souhaitant me spécialiser dans le Merchandising, j'ai effectué une formation de Visuel Merchandising à l'IDAE de Bordeaux ou j'ai obtenu mon diplôme qualifiant de Responsable Visuel Merchandiser.



Je suis actuellement Régional Merchandiser (Siège et Terrain) pour la Zone Ouest chez DDP (regroupant environ 50 points de vente).

Créative, investie, pédagogue et passionnée, je reste ouverte à d'autres opportunités de carrières dans le Visuel Merchandising.



Mes compétences :

Microsoft Office 2011

Sketch up

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Merchandising