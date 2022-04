Antoine MARTIAK

Avoir un management avec l’Humain au service de la performance est essentiel pour moi, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde du sport. C'est ce qui permettra par la suite des relations de confiance avec les collaborateurs, les partenaires, les joueurs de son équipe, ...



Par ailleurs, j'ai choisi de me spécialiser dans le coaching qui s’appuie sur une approche globale de l’individu et vise à l’autonomie de la personne. En effet, le coaching est l’accompagnement d’un individu ou d’un groupe d’individus vers l’atteinte d’un objectif ou la résolution d’une problématique. Cette pratique permet au coaché d’utiliser ses propres ressources pour laisser émerger ses réponses aux questions qu’il se pose. Coacher est devenu pour moi une activité fondamentale et peu importe le secteur d’activité ou le milieu dans lequel il se pratique.



Enthousiaste, curieux, proactif, exigeant, à l'écoute des autres et orienté résultats, j'attache une importance particulière à une très bonne compréhension du secteur dans lequel j'évolue afin d'apporter des solutions créatives et pertinentes.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Négociation

Management

Ressources humaines

Relations clients

Gestion de projet

Reporting

Gestion des ressources humaines

Gestion du personnel