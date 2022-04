Aurélie COCHAT

Passer des achats au e-learning, en passant par le commercial, l’export, la communication, la publicité, l’évènementiel, est possible et pourquoi pas logique ? Ce parcours atypique est d’autant plus utile qu’aujourd’hui je dois actionner toutes ces ressources quotidiennement : rigueur et créativité, force de persuasion et diplomatie, adaptabilité à un environnement évoluant très rapidement et crédibilité dans les stratégies proposées.

Cette diversité et cette transversalité me motivent !



Mes compétences :

Achats

Anglais

Commercial

Communication

Communication - Marketing

Distribution

Espagnol

Evénementiel

Export

Grande distribution

Import

Import Export

Marketing

Multimedia

Gestion de projet

E-learning

Management